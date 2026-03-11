BIST 13.176
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK şoku!



Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig’de 8 kulübün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da arasında olduğu 8 Süper Lig kulübüne kötü haber geldi.

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini duyurdu. Bu kapsamda Trendyol Süper Lig'den 8 kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliğince Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi. 

Başakşehir'in talimatlara aykırı hareket, Beşiktaş'ın ise saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle disipline gönderildiği belirtildi.

Galatasaray'ın çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ile 6 oyuncusunun sarı kart ve 1 oyuncusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten PFDK'ye sevk edildiği, Fenerbahçe'nin de çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları sebebiyle disipline gönderildiği duyuruldu.

Samsunspor'un çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve 7 oyuncusunun sarı kart görmesi nedeniyle disipline yollandığı aktarıldı.

Kocaelispor ve Trabzonspor'un çirkin ve kötü tezahürat, Kayserispor'un ise çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve usulsüz seyirci alınması nedeniyle disipline gönderildiği kaydedildi.

UMBERTO TEDESCO VE EMİR YOLAÇ PFDK'YE SEVK EDİLDİ

Ayrıca Fenerbahçe yardımcı teknik direktörü Umberto Tedesco'nun ve idari menajer Emir Yolaç'ın sportmenliğe aykırı hareketten tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

GALATASARAY'DAN SANE VE BEŞİKTAŞ'TAN SERKAN REÇBER 

Galatasaray'dan Leroy Sane kural dışı hareketten, Beşiktaş'tan da idareci Serkan Reçber, hakem soyunma odası ve koridorlarındaki hakareti sebebiyle tedbirli şekilde kurula sevk edildi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle tedbirsiz, oyuncusu Dorukhan Toköz ise kural dışı hareketten tedbirli olarak disipline gönderildi.

