Hastaneye kaldırılmıştı! Zafer Ergin'in son durumu açıklandı

Uzun yıllardır "Arka Sokaklar" adlı dizide rol alan Zafer Ergin, rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Ergin ile ilgili doktorundan açıklama geldi.

Kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde rol alan Zafer Ergin, "Kurtlar Vadisi" dizisiyle şöhreti yakaladı. Uzun yıllardır başrol oynadığı "Arka Sokaklar"da da "Rıza Soylu" karakteriyle hafızalara kazınan Ergin, geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı.

83 yaşındaki ünlü oyuncunun beynine pıhtı attığı iddiaları yalanlanırken, Ergin'in doktoru Prof. Dr. Serdar Dağ'dan yeni bir açıklama geldi.

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

Doktoru Prof. Dr. Serdar Dağ, usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Dağ, sosyal medyada yayılan iddiayı yalanladı: “Uzun yıllardır takip ettiğim değerli oyuncu Zafer Ergin’le ilgili ‘beynine pıhtı attı’ haberi gerçeği yansıtmamaktadır.

