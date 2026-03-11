Liverpool'un hocasından Galatasaraylı isme övgü

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Arne Slot, çok sayıda gol fırsatı yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini söyledi. Slot ayrıca Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır’ın performansını da övdü

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray’a 1-0 yenildi. Maçın ardından Liverpool teknik direktörü Arne Slot, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

“KÖTÜ BİR DEJAVU”

Hollandalı teknik adam, “Kötü bir dejavu diyebiliriz. Skor, üç ay önceki maçla aynı. Ama çok daha fazla gol atabileceğimiz bir maç oynadık. Çok fazla fırsat yarattık, çok fazla fırsatı kaçırdık. İlk 15 dakikada gerçekten çok iyiydik. Ama golü bulamadık” dedi.

“GALATASARAY BÖYLE BİR ATMOSFERE SAHİP OLDUĞU İÇİN ÇOK ŞANSLI”

Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ndeki atmosfere değinen Slot, “Burası çok zor bir stadyum. Hem rakip oyuncular hem de rakip teknik direktörler için. Konsantre olmak ve iletişim kurmak zor. Galatasaray böyle bir atmosfere sahip olduğu için çok şanslı” diye konuştu.

“ŞİMDİ KENDİ SAHAMIZDA GALATASARAY İLE BİR MAÇIMIZ VAR”

Rövanş maçı için ise Hollandalı çalıştırıcı, “İkinci yarıda çok da fırsat bulamadı Galatasaray. İyi bir takım, iyi oyuncuları var. Juventus'a 5 gol attılar. Bu da onların neler yapabileceğinin göstergesi" dedi.

UĞURCAN ÇAKIR ÖVGÜSÜ

Slot, kaleci Uğurcan Çakır'ın performansını överek, "Bizim birkaç tane önemli fırsatımız vardı. Kaleciyle birebir kaldık ama maalesef atamadık. Tıpkı gol attıkları için onları takdir ettiğim gibi savunmalarında da başarılarından dolayı tebrik etmem gerekir. Kalecileri, çok önemli kurtarışlar yaptı. Sonuçta 2 kez 1-0 yenildik burada. Güzel şey şu ki, bir sonraki maç Anfield'da. Taraftarlarımız, buradakine benzer atmosfer yaratacaklardır. Sezon genelinde ters giden şeyler oldu. Bizim sahamızda, çok daha normal koşullarda taraftarlarımızın desteğiyle kazanacağımıza inanıyoruz" dedi.