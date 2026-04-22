ABD-İran görüşmeleri yeniden gündemde! Trump tarih verdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile sağlanan ateşkesi 3-5 gün daha uzattığı, taraflar arasında tansiyonu düşürmeye yönelik diplomatik temasların sürdüğü bildirildi. Beyaz Saray kaynaklarına göre, Trump’ın açıklamaları ABD-İran görüşmelerinin kısa süre içinde yeniden başlayabileceğine işaret ederken, sahada da yeni bir müzakere turu için yoğun çaba yürütülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile sağlanan ateşkesi 3-5 gün daha uzattığı bildirildi. Beyaz Saray kaynaklarının Fox News’e yaptığı açıklamaya göre, taraflar arasında tansiyonu düşürmeye yönelik adımlar sürüyor.

Trump’ın açıklamalarının yeni bir müzakere sürecine işaret ettiğini belirterek, ABD-İran görüşmelerinin yeniden başlayabileceğini ifade etti. Trump, temasların “cuma günü kadar erken” bir tarihte yeniden başlayabileceğinin sinyalini verdi.

Sahadaki diplomatik hareketlilik de dikkat çekti. Pakistan’daki arabulucular ile İranlı temas yetkililerinin, önümüzdeki 36 ila 72 saat içinde yeni bir müzakere turunun başlatılması için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi. 

