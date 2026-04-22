Işık Üniversitesi 30. Yıl Özel Kutlama Konseri

SUNART•İST Uluslararası Piyano Yarışması & Festivali kapsamında, Işık Üniversitesi’nin 30. yıl kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilecek bu özel gala konseri, sanatseverlere ilham verici bir müzik deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Konserde, SUNART•İST 2025 Uluslararası Piyano Yarışması’nın ödül sahibi seçkin genç piyanistleri sahne alacaktır.

Özgür Deniz Akbay, Leila Orhan, Hediye Yücel, Çağın Ata Ekici, Elif Anastasia Çavdar, Almina Yücel, Hamit Erdem Özpolat, Aylin Kılıç, Barış Tümkaya ve Duru Ercoşkun’dan oluşan bu özel kadro, klasik müzik repertuvarının önemli eserlerini senfonik orkestra eşliğinde seslendirecektir.

Genç yaşta sanatçıların orkestra eşliğinde sahne deneyimi kazandığı bu proje, Türkiye’de nadir gerçekleştirilen, pedagojik ve sanatsal açıdan yüksek değer taşıyan özel bir girişimdir. Bu yönüyle konser, yalnızca bir performans değil; aynı zamanda genç müzisyenlerin sahne gelişimine katkı sunan önemli bir sanat platformu niteliği taşımaktadır.

Konser programında Franz Schubert, Béla Bartók, Myroslav Skoryk, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart ve Fazıl Say gibi bestecilerin eserleri yer almaktadır.

Konser, kuşağının önde gelen orkestra şeflerinden biri olan, Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi ve Orkestra Akademik Başkent Müzik Direktörü Orhun Orhon yönetiminde gerçekleştirilecektir.

Gecenin finalinde ise, Kırgızistan Onurlu Devlet Sanatçısı unvanına sahip piyanist ve akademisyen Dr. Talgat Arakeev, virtüöz repertuvarıyla sahne alarak konseri taçlandıracaktır.

Tüm sanatseverler bu özel konsere davetlidir.

Işık Üniversitesi Şile Kampüsü – Oditoryum

5 Haziran 2026

15.00

Giriş ücretsizdir.

Not:

II. SUNART•I+ST Uluslararası Piyano Yarışması & Festivali başvuruları devam etmektedir.

Son başvuru tarihi: 1 Mayıs 2026

www.sunartistfest.com