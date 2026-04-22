İstanbul'da bin Mekke'de in! Suudi Arabistan açıkladı: Türkiye’ye uzanacak demir yolu için tarih belli oldu

Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Salih el-Casir, Türkiye ile Ürdün ve Suriye üzerinden uzanacak demir yolu hattına ilişkin ortak fizibilite çalışmalarının 2026 yılının sonundan önce tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

Kızıldeniz, Avrupa'ya bağlanıyor. Modern Hicaz Demir Yolu içine geri sayım başladı. Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Salih el-Casir, Al Arabiya kanalına konuya ilişkin açıklamada bulundu.

ORTAK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bakan Casir, Suudi Arabistan ile Türkiye'yi Ürdün ve Suriye üzerinden birbirine bağlayacak demir yolu projesine ilişkin ortak çalışmaların sürdüğünü belirtti.

YIL SONUNA KADAR ÇALIŞMALAR TAMAMLANACAK

Casir, demir yolu için yapılan ortak çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini ifade etti.

TÜRKİYE, SURİYE VE ÜRDÜN HATTINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ürdün'e ziyareti sırasında Türkiye, Suriye ve Ürdün’ü birbirine bağlayacak "Modern Hicaz Demir Yolu"nun inşa edilmesinin planlandığını söylemişti.

Uraloğlu, üç ülke arasında inşa edilecek demir yolu hattının ilerleyen süreçte Suudi Arabistan ve Umman'a kadar uzatılmasının planlandığını ifade etmişti.

KIZILDENİZ, AVRUPA'YA BAĞLANACAK

Projenin hayata geçirilmesiyle Ürdün'den çıkacak yüklerin Suriye üzerinden Türkiye'ye, buradan da Avrupa ve Orta Asya'ya ulaştırılmasının hedeflendiğini belirten Uraloğlu, böylece Kızıldeniz'in Akdeniz ve Avrupa ile bağlanmasının amaçlandığını vurgulamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
RTÜK'ten 3 televizyon kanalına ceza
RTÜK'ten 3 televizyon kanalına ceza
TrendFinans ve Odeabank servis modeli bankacılığı için BDDK'dan izin aldı
TrendFinans ve Odeabank servis modeli bankacılığı için BDDK'dan izin aldı
TOKİ İstanbul sosyal konut kuraları için tarih açıkladı
TOKİ İstanbul sosyal konut kuraları için tarih açıkladı
Uydu görüntüleri Gazze’deki yıkımın boyutunu gözler önüne serdi
Uydu görüntüleri Gazze’deki yıkımın boyutunu gözler önüne serdi
Duran’dan NATO zirvesi vurgusu: Ankara kritik eşik olacak!
Duran’dan NATO zirvesi vurgusu: Ankara kritik eşik olacak!
Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Özgür Özel’in Erdoğan’a sözlerine AK Parti'den sert tepki: Netanyahu'nun yandaşı
Özgür Özel’in Erdoğan’a sözlerine AK Parti'den sert tepki: Netanyahu'nun yandaşı
Özgür Özel’den sine-i millet çıkışı: Söz konusu değil, ara seçim yapalım
Özgür Özel’den sine-i millet çıkışı: Söz konusu değil, ara seçim yapalım
ABD-İran görüşmeleri yeniden gündemde! Trump tarih verdi
ABD-İran görüşmeleri yeniden gündemde! Trump tarih verdi
Işık Üniversitesi 30. Yıl Özel Kutlama Konseri
Işık Üniversitesi 30. Yıl Özel Kutlama Konseri
Uydu görüntüleriyle ortaya çıktı Çin'den yeni askeri hamle
Uydu görüntüleriyle ortaya çıktı Çin'den yeni askeri hamle
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Kurumlar Arası İslamofobi ile Mücadele Strateji Toplantısı'nda konuştu
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Kurumlar Arası İslamofobi ile Mücadele Strateji Toplantısı'nda konuştu