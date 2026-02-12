A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonu kura çekiminde A Milli Futbol Takımı’nın A Ligi’ndeki rakipleri Fransa, İtalya ve Belçika oldu.

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kura çekimi gerçekleştirildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen kurada A Ligi'nde mücadele edecek A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu.

4. torbada kura çekimine katılan ay-yıldızlılar, A 1 Grubu'nda Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşti.

Milli Takım'ın A Ligi'ne yükseliş serüveni

B Ligi'nde Galler, İzlanda ve Karadağ ile aynı gruba düşen A Milli Futbol Takımımız, 11 puan topladı ve A Ligi için play-off oynama hakkı kazandı.

Vincenzo Montella'nın öğrencileri, play-off'ta Macaristan ile eşleşti. 3-1 kazandığı maçın rövanşında rakibini deplasmanda 3-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, toplamda 6-1'lik skorla A Ligi'ne yükseldi.

Turnuva formatı ve maç takvimi

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2027'deki final turnuvasına katılacak.

B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.

A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.

A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.

C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.

Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:

1 ve 2. maçlar - 24-29 Eylül 2026

3 ve 4. maçlar - 30 Eylül-6 Ekim 2026

5 ve 6. maçlar - 12-17 Kasım 2026

Çeyrek finaller - 25-30 Mart 2027

Final ve üçüncülük maçı - 9-13 Haziran 2027