Fenerbahçe’de 6 futbolcu sezon sonu yolcu
Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe’de sezon sonunda kadroda önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor. Sarı-lacivertli ekipte 6 futbolcunun takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu ve yönetimin yeni sezon planlamasını bu doğrultuda şekillendirdiği öğrenildi.
Ara transfer dönemini hareketli geçiren takımlardan olan Fenerbahçe’de önemli bir değişim yaşandı.
Samsunspor’dan Anthony Musaba, Angers’ten Sidiki Cherif, Al Ittihad takımından N’Golo Kante, Lazio’dan Matteo Guendouzi ve Beşiktaş’tan Mert Günok transfer edildi.
En- Nesyri, Sebastian Szymanski, Dominik Livakovic, Cenk Tosun, Ertuğrul Çetin, Burak Kapacak, Emir Ortakaya, İrfan Can Kahveci, Rodrigo Becão, İrfan Can Eğribayat, Bartuğ Elmaz ve Jhon Durán takımdan ayrılan isimler oldu.
Fenerbahçe’de bu ayrılıklara sezon sonu yeni isimler eklenmesi bekleniyor. Bu isimler netlik kazandı.