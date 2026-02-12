BIST 14.180
Fenerbahçe’de 6 futbolcu sezon sonu yolcu

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe’de sezon sonunda kadroda önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor. Sarı-lacivertli ekipte 6 futbolcunun takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu ve yönetimin yeni sezon planlamasını bu doğrultuda şekillendirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de 6 futbolcu sezon sonu yolcu

Ara transfer dönemini hareketli geçiren takımlardan olan Fenerbahçe’de önemli bir değişim yaşandı.

Fenerbahçe'de 6 futbolcu sezon sonu yolcu

Samsunspor’dan Anthony Musaba,  Angers’ten Sidiki Cherif, Al Ittihad takımından N’Golo Kante, Lazio’dan Matteo Guendouzi ve Beşiktaş’tan Mert Günok transfer edildi.

Fenerbahçe'de 6 futbolcu sezon sonu yolcu

En- Nesyri, Sebastian Szymanski, Dominik Livakovic, Cenk Tosun, Ertuğrul Çetin, Burak Kapacak, Emir Ortakaya, İrfan Can Kahveci, Rodrigo Becão, İrfan Can Eğribayat, Bartuğ Elmaz ve Jhon Durán takımdan ayrılan isimler oldu.

Fenerbahçe'de 6 futbolcu sezon sonu yolcu

Fenerbahçe’de bu ayrılıklara sezon sonu yeni isimler eklenmesi bekleniyor. Bu isimler netlik kazandı.

