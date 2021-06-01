53 kişi ölmüştü! Hatay Reyhanlı saldırısında karar çıktı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili "görevi ihmal etme" iddiasıyla yargılanan ve aralarından dönemin il emniyet müdürünün de bulunduğu 5 sanıktan 4'ü 8 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "görevi ihmal etme" iddiasıyla yargılanan dönemin İl Emniyet Müdürü R.K, başka suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklardan dönemin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü N.E, dönemin Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı E.K. ile avukatlar ve saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin yakınları, duruşma salonunda hazır bulundu.



Tutuksuz sanıklar dönemin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ü.K. ve Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürü M.B, duruşmaya katılmadı. Son savunmaları alınan sanıklar suçsuz olduklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu. Mahkeme hakimi, tutuksuz sanıklardan E.K'nin beraatine, diğer sanıkların da 8 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Hakim, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da hükmetti.







İtiraz edecekler

Duruşmanın ardından, saldırıda hayatını kaybeden Oğulcan Tuna'nın babası olan 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, adliye önünde gazetecilere, sanıklara verilen cezayı az bulduklarını belirterek karara itiraz edeceklerini söyledi.



