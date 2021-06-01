Niğde'de feci ölüm! Komşuları kanlar içinde buldu

NİĞDE’de bir apartmanın 5'inci katındaki dairesinin balkonundan düşen 66 yaşındaki Sinan Yalçıner, hayatını kaybetti.Abone ol
Merkez Yeşilburç Köyü yolu üzerinde bulunan apartmanın 5'inci katında oturan Sinan Yalçıner, sabah saatlerinde, çıktığı balkondan düştü. Yalçıner'in düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Sinan Yalçıner'in yaşamanı yitirdiğini belirledi. Sinan Yalçıner'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.
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