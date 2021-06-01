BIST 1.432
DOLAR 8,52
EURO 10,43
ALTIN 520,14
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Niğde'de feci ölüm! Komşuları kanlar içinde buldu

Demirören Haber Ajansı
Niğde'de feci ölüm! Komşuları kanlar içinde buldu

NİĞDE’de bir apartmanın 5'inci katındaki dairesinin balkonundan düşen 66 yaşındaki Sinan Yalçıner, hayatını kaybetti.

Abone ol

Merkez Yeşilburç Köyü yolu üzerinde bulunan apartmanın 5'inci katında oturan Sinan Yalçıner, sabah saatlerinde, çıktığı balkondan düştü. Yalçıner'in düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Sinan Yalçıner'in yaşamanı yitirdiğini belirledi. Sinan Yalçıner'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Antalya'da inanılmaz görüntü! Caretta yuvalama alanına ATV ile daldılar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Trabzon'da gezintinin sonu kötü bitti! 80 metreden düştü: Ekipler seferber oldu
Çin aşısı SinoVac'a acil kullanım onayı
AK Parti'den CHP'nin Atatürk eleştirilerine Kaftancıoğlu ile yanıt
Milli Savunma Bakanlığı: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2'si PKK'lı 3 kişi yakalandı
Almanya'dan Ukrayna'ya kötü haber Dışişleri Bakanı Heiko Maas açıkladı
Meriç Özkaya nereli kaç yaşında oynadığı diziler hangisi
Kocaeli'de cinsel istismar davasından beraat talebi! "Bu bir komplodur"
Şanlıurfa’da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı
Antalya'da feci kaza! Kayalıklara çarpan araçtan fırlayan Emre öldü, 4 kişi yaralandı
İYİ Parti eğlence sektörünün açılmamasına tepkili! Lütfi Türkkan: Bunun adı...
Yorumlar