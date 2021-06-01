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Meriç Özkaya nereli kaç yaşında oynadığı diziler hangisi

Meriç Özkaya nereli kaç yaşında oynadığı diziler hangisi

Masumlar Apartmanı dizisi TRT 1 ekranlarına fırtınalar estirirken dizinin oyuncu kadrosu da yakından takip ediliyor. Dizinin Bayram'ı Gülben'e olan karşılıksız aşkı ile merak konusu oldu. Masumlar Apartmanı Bayram'ın gerçek adı Meriç Özkaya'dır.

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Masumlar Apartmanı Bayram kimdir, Masumlar Apartmanı Bayram gerçek adı ne, hangi dizide rol aldı, işte hem Bayram karakteri hem de oyuncu hakkında merak edilenler.

Masumlar Apartmanı Bayram Gerçek Adı Yaşı Dizileri
Meriç Özkaya Masumlar Apartmanı Bayram rolüne hayat vermektedir. Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Payitaht Abdülhamid” dizisinde rol alan oyuncu “Diriliş Ertuğrul”, “Ev Kira Semt Bizim” adlı yapımlarda rol almıştır. Trust Menajerlik oyuncusudur.

Fox Tv ekranlarında yayınlanmış olan “Bir Deli Rüzgar” dizisinde Firuz rolüyle ekranlara gelmiş olan oyuncu, “Hayat Şarkısı” dizisinde Nedim rolüne hayat vermiştir.

Meriç Özkaya Dizileri ve Filmleri (Masumlar Apartmanı Bayram)
Masumlar Apartmanı (Bayram) – 2020
Payitaht Abdülhamid – 2018 / 2019
Diriliş Ertuğrul – 2018
Bir Deli Rüzgar (Firuz) – 2018
Ev Kira Semt Bizim – 2018
Savaşçı (Kırmızı) – 2017
Hayat Şarkısı (Nedim) – 2016
Acı Aşk – 2016
Analar ve Anneler (Fevzi) – 2015
O Hayat Benim (Yıldıray) – 2015
Urfalıyam Ezelden (Taner) – 2014
Çıngıraklı Top – 2009
Komedi Türk – 2008
Annem – 2007

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