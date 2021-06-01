Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüşen Macron'dan skandal açıklama

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın egemen topraklarını terk etmesi gerekiyor' ifadesini kullandı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya geldi.

Macron, Elysee Sarayı'nda Paşinyan ile düzenlediği ortak basın toplantısında Ermenistan'la Azerbaycan arasında 6 ay önce ateşkes imzalandığını anımsattı.Tutukluların serbest bırakılması ve uluslararası insani yardımların bölgeye ulaşması gerektiğini ifade eden Macron, Dağlık Karabağ'da Müslüman ve Hristiyan kültürel mirasın korunmasının önemli olduğunu belirtti.

Macron, bölgede gerilimin azalması ve taraflar arasında diyaloğun başlaması için elinden geleni yapacaklarını söyledi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırların müzakere yoluyla belirlenmesi gerektiğini ifade eden Macron, "Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın egemen topraklarını terk etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Macron, Ermenistan ile dayanışma içinde olduğunu ve bölgede barışın tesis edilmesi gerektiğini söyledi.