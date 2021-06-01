BIST 1.431
DOLAR 8,52
EURO 10,45
ALTIN 520,17
HABER /  DÜNYA

Almanya'dan Ukrayna'ya kötü haber Dışişleri Bakanı Heiko Maas açıkladı

Anadolu Ajansı
Almanya'dan Ukrayna'ya kötü haber Dışişleri Bakanı Heiko Maas açıkladı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ukrayna'nın doğusundaki ihtilafın siyasi yollarla çözülebileceğini, bu nedenle silah desteği vermeyeceklerini açıkladı.

Abone ol

Maas, NATO dışişleri bakanları toplantısı öncesinde Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın, toprak bütünlüğü konusunda Almanya’nın desteğinden emin olabileceğini söyledi.

Ukrayna’nın doğusundaki ihtilafın sadece siyasi yollarla çözülebileceğini vurgulayan Maas, "Bunu herkesin bilmesi lazım. Bu bizim ilkemiz kalacak ve değişmeyecek. Silah sevkiyatı buna yardımcı olmaz." dedi.

Maas, Almanya'nın 2014’den beri Ukrayna'ya sivil alanda yaklaşık 2 milyar avro destek sağladığını, Rusya, Fransa ve Ukrayna’nın da yer aldığı Normandiya Formatı'nda arabulucu çabalarını sürdürdüğünü kaydetti.

ABD'nin şiddetle karşı çıktığı Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesine de değinen Maas, bu konuda Almanya ile ABD arasında görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Biz konuyla ilgili Washington’da alınan kararları ve ABD Başkanı Joe Biden’in sözlerini sadece not etmedik, aynı zamanda ortak bir yol bulmakla ilgilendiğimizi açıkça ifade ettik. Washington’da yapılacak görüşmelerin konusu bu olacak. Bir yolun bulabileceğimizden eminim. Kolay olmayacak. Bu, muhtemelen bugünden yarına olacak bir konu da değil." şeklinde konuştu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, bir Alman gazetesine yaptığı açıklamada Almanya'dan silah desteği istediğini belirterek, "Almanya bize herhangi bir askeri yardımda bulunmadı, ama yapabilir." ifadesini kullanmıştı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın hücum ve devriye botlarına, saldırı tüfeklerine, telsiz teçhizatına ve zırhlı askeri araçlara ihtiyacı duyduğunu, Almanya’nın yaptığı destekten dolayı müteşekkir olduğunu ancak daha fazlasını ümit ettiği kaydetmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Meriç Özkaya nereli kaç yaşında oynadığı diziler hangisi
Kocaeli'de cinsel istismar davasından beraat talebi! "Bu bir komplodur"
Antalya'da feci kaza! Kayalıklara çarpan araçtan fırlayan Emre öldü, 4 kişi yaralandı
İYİ Parti eğlence sektörünün açılmamasına tepkili! Lütfi Türkkan: Bunun adı...
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüşen Macron'dan skandal açıklama
Masumlar Apartmanı Bayram kim oynuyor gerçek adı nedir?
Samsun'da Arzu'yu öldürdüğü 42 gün sonra ortaya çıkan sanık: Silah yanlışlıkla patladı
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: FETÖ’den TMSF’ye geçen şirketler ortalama yüzde 65 büyüdüler
Hafta sonu yasak var mı İstanbul'da yasak kalktı mı?
Normalleşme süreci! AVM’lerin ziyaretçi sayısında yüzde 30’luk artış beklentisi
Yorumlar