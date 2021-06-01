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Milli Savunma Bakanlığı: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2'si PKK'lı 3 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı
Milli Savunma Bakanlığı: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2'si PKK'lı 3 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı. İşte bakanlıktan yapılan açıklama...

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Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si PKK terör örgütü mensubu 3 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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