Milli Savunma Bakanlığı: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2'si PKK'lı 3 kişi yakalandı
Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı. İşte bakanlıktan yapılan açıklama...Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si PKK terör örgütü mensubu 3 kişinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.