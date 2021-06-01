Kilise istismarları suç kapsamına alındı!

Vatikan, yetişkinlerin, din adamları ve kilise hizmetindekiler tarafından istismarını suç kapsamına aldı. Bu karar 14 yıl süren çalışmanın ardından alınırken, belirlenen yeni hükümler, Katolik Kilisesi Kanunu'nun revize edilmiş ceza yasası kısmına eklendi.

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Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Katolik Kilisesi Kanunu'nu, reşit olmayanların ve savunmasız yetişkinlerin din adamları tarafından cinsel istismarını açıkça suç sayan biçimde değiştirdi.

Vatikan'da, 14 yıl süren çalışmanın ardından belirlenen yeni hükümler, Katolik Kilisesi Kanunu'nun revize edilmiş ceza yasası kısmına eklendi.

Kilise'nin cinsel istismarla mücadeledeki eksikliklerine hitap eden en önemli değişiklikler, 1395 ve 1398 sayılı maddelerde yer aldı.

Yeni hükümler, yetişkinlerin de yetkilerini suistimal eden din adamlarının kurbanı olabileceğini ve kilise hizmetindekilerin, reşit olmayanların yanı sıra yetişkinleri istismarının da cezalandırılabileceğini kabul ediyor.

Bu, Papa 2. John Paul tarafından 25 Ocak 1983'te ilan edilen Katolik Kilisesi Kanunu'nda en geniş kapsamlı revizyon oldu.

Papa Franciscus, 2019'da çıkardığı bir kararla Kilise üyelerinin karıştığı çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarında konuya gizlilik getiren "papalık sırrı"nı kaldırdığını açıklamıştı.

ALMANYA'DAN TACİZ RAPORU

Almanya’da 1970’li yıllardan bu yana Katolik kilisesindeki cinsel taciz ve istismara yönelik iddialarla ilgili ilk kez bir bilirkişi raporu bu yılın mart ayında hazırlandı. Raporda, özellikle Hamburg Başpiskoposu Stefan Hesse, Köln Başpiskopos Yardımcısı Dominikus Schwaderlapp ile Köln eski Piskopos Yardımcısı Norbert Feldhoff’un iddialarla ilgili araştırmaların yapılması konusundaki görevlerini yerine getirmedikleri belirtildi.

Ancak raporda, suçlamaların aydınlatılmasının engellenmesiyle ilgili en çok, 2017’de hayatını kaybeden Kardinal Joachim Meisner sorumlu tutuldu. Bilirkişi raporunu tanıtan Björn Gercke, Meisner’in 24 cinsel istismarla ilgili soruşturmada görevini yerini getirmediğinin tespit edildiğini kaydetti. Köln Kardinali Rainer Maria Woelki’nin ise cinsel istismar suçlamalarıyla ilgili bir kusurunun tespit edilmediği kaydedildi. Gercke, raporun kilisedeki cinsel istismar olaylarıyla ilgili iddiaların hukukçu gözüyle ele alındığını, ancak olayın ilahiyat ve tarihçi gözüyle de değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

RAPOR 800 SAYFA

Bilirkişi heyeti 1975-2018 yılları arasındaki kilise bünyesindeki cinsel taciz, tecavüz ve istismar olaylarıyla ilgili suçlamaları araştırdı. Raporda 202 kilise sorumlusuna yönelik cinsel tacizle suçlamaları incelendi. Yaklaşık 800 sayfalık raporda ilk kez suçlananların isimleri açık bir şekilde ele alındı. Suçlananların yüzde 63’ünün papaz olduğu belirtildi.

Raporda 314 çocuk ve gencin mağdur olduğu kaydedildi. Suçlamaların yüzde 32’sinin cinsel taciz, yüzde 15’inin ise tecavüz olduğu açıklandı. Raporu tanıtan Gercke, geri kalan suçlamalarda ise hukuksal açıdan suç teşkil edebilecek eylem sınırında olduğunu ifade etti. Gercke, bilirkişi raporu hazırlarken başpiskoposluğun dosyaları gerekli biçimde sunmadığı eleştirisinde de bulundu. Gercke, bazı dosyaların kendilerine iletilmediği veya eksik verildiği hissine kapıldıklarını ifade etti.