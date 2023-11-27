Yeni evlenecek çiftlerin merakla beklediği faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi şartları, başvuru tarihleri, yaş sınırı gibi detaylar merak ediliyor. Konuyla ilgili; 'Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi' kabul edildi. Başvuruda bulunmak isteyen binlerce kişi bu nedenle şimdi "Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, yaş sınırı kaç oldu? 150 bin TL Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartları neler?" sorularına yanıt arıyor. İşte bilgiler.

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Evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz kredi verilmesini içeren evlilik kredisi başvurusu ve şartları için araştırmalar devam ediyor. Son olarak, Aile Gençlik Fonu TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Hal böyle olunca; "Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, yaş sınırı kaç oldu? 150 bin TL Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartları neler?" sorularının yanıtları için gözler gelecek resmi açıklamalara çevrildi. İşte konuyla ilgili tüm bilgiler.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildiğini açıkladı. Bununla beraber girişimcilik desteği ve evlilik kredisi için ilk adım atılmış oldu.

Bakan Bayraktar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Enerji ve maden kaynaklarımızdan elde edilecek gelirin aktarılacağı Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Keşiflerimizle ülkemizin enerji arz güvenliğini sağlamakla kalmayacak, vatandaşımızın refahına da katkı sağlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner önerisi ile gerçekleşen, aile ve gençlere yönelik destekleyici projeler geliştirecek bu fon hepimiz için hayırlı olsun."

Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi; gençlere faizsiz kredinin, girişimcilik desteğinin, evlilik kredisi ile aile desteklerinin kaynağını oluşturacak. Yasalaşma süreci tamamlanan Aile ve Gençlik Fonu Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.



Yeni dönemde sosyal devlet anlayışının güçlendirilmesi yönünde talimat veren Başkan Erdoğan, Aile Ve Gençlik Bankası kurulmasını istedi.

Gençlere faizsiz kredinin, girişimcilik desteğinin, evlilik kredisi ile aile desteklerinin kaynağını işte bu Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu banka sosyal amaçlı olarak dijital ortamda hizmet verecek.

Bankanın para kaynağı, Karadeniz gazı ve Türkiye'nin doğal zenginliklerinden oluşturulan fon olacak. Böylece bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kolaylıkla kullanılabilecek.



Fon, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olacak. Yönetim kadrosunda Hazine ve Maliye, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor ile Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları yer alıyor.

Fonun gelirlerini petrol ve maden yasalarına göre tahsil edilen devlet hissesinin yüzde 20'si, kamu fon gelirlerinin yüzde 10'una ek olarak bağış ve yardımlar oluşturacak.

2023'ün rakamlarıyla Fon'un ilk gelir kaynağının 4.5 milyar lira olması bekleniyor. Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Vekili Orhan Ateş fondan sadece T.C. vatandaşlarının yararlanabileceğini belirtti.



Söz konusu evlilik desteği ve aile desteklerinin kaynağını ise kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek.

Banka para kaynağını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan almış olacak. Böylece bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kullanılacak.

48 ay vadeli kredi, öncelikle 6 Şubat depremlerinde zarar gören dört şehir ve bazı ilçelerdeki gençlere kullandırılacak. Geri ödeme takviminde ilk taksit Haziran 2026'dan başlayacak. Krediyi kullanacakların yaş sınırı ve diğer ödemeler Fon yönetimince belirlenecek.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı:

Meclise gönderdik, top mecliste, biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz.Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi.

Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şu anda hazır. (Hangi yaşta gençler faydalanabilecek?) 18 -27 yaş gibi, ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış…

Çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programından da faydalanması gerekiyor. Bu kriterlere uyan herkes bundan faydalanabilecek. 2 yıl boyunca geri ödemesiz. Sıfır faizle vereceğimiz bir destek. Yönetmelik çıkarmamız gerekiyor akabinde. Pilot bölgeden başlama nedenimiz, deprem bölgesindeki gençlerimize destek olmak. Oraya moral motivasyon olmak.

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EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Yasal düzenleme tamamlandıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak fon hazırlığı sonrasında başvurular başlayacak. Fon hazırlığının yılbaşına kadar tamamlanması ve faizsiz evlilik kredisi başvurularının Aralık ya da Ocak ayında verilmesi bekleniyor.

Evlilik kredisi ile ilgili yasal düzenlemenin yeni torba yasa ile beraber gelmesi de ihtimaller arasında bulunuyor.

Evlilik kredisi başvuru tarihleri ve şartları henüz açıklanmadı.

İleride şartlara göre bu miktarın artırılması da söz konusu olabilecek. Bu para faizsiz bir kredi olarak verilecek. Ancak ilk iki yıl ödeme yapılmayacak.

Daha sonra ise ödemeler 48 ayda belirttiğimiz gibi sadece anapara olarak ödenecek. Bakıldığında toplamda 72 aya yayılan bir ödeme planı sunulmuş olacak ki bunun 24 ayında herhangi bir ödeme olmayacak. Geri ödeme takviminde ilk taksit Haziran 2026'dan başlayacak.