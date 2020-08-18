1. nakil sonuçları nereden öğrenilir TC ile nakil sonuç sorgulama

MEB tarafından boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için 1. nakil olarak nitelendirdiği LGS tercih sonuçları sorgulanmaya devam ediyor. Peki 2020 LGS nakil tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? MEB ile LGS 2. tercih 1. Nakil sonuçları hızlı sorgulama ekranı

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Nakil sonuçları olarak da bilinen LGS 2. tercih sonuçları 17 Ağustos'ta online olarak öğrencilerin erişime açıldı. 10 Ağustos'ta açıklanan tercihlerde istedikleri okullara yerleşemeyen adaylar nakil işlemlerini 10-14 Ağustos tarihleri aralığında tamamlamışlardı. Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS birinci nakil sonuçları 'http://meb.gov.tr' adresi üzerinden erişime açıldı. İşte LGS 2. tercih sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarını açıkladı.

LGS kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor. Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları, 21 Ağustos’ta sona erecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları 24 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme işlemi sona erecek.

LGS NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA- TIKLAYINIZ

İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

LGS 1. nakilleri yani 2. tercih işlemleri 14 Ağustos Cuma günü tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirme sürecini tamamlanmasının ardından LGS 2. tercih sonuçları MEB'in meb.gov.tr adresi üzerinden duyuruldu.

Lise tercih işlemlerinin sona ermesiyle beraber, LGS 2. tercihlerini yapan veli ve öğrenciler, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklanmıştı. Nakiller 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakiller 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecek. Sonuçlar 17 Ağustos'ta (bugün) açıklandı. LGS sonuçları şuan erişime açıldı.

Mesleki eğitime yerleşen öğrenci sayısındaki artış yüzde 47'ye yükseldi

MEB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, birinci nakil dönemi sonunda tercih yapan öğrencilerin yüzde 96'sı istedikleri okullara yerleşti.

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı 10 Ağustos 2020'de mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısı 2019'a göre yüzde 40 artarak 417 bin 233'e yükselmişti.

Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarında da mesleki eğitime yönelim artmaya devam ederek, mesleki eğitime yerleşen öğrenci sayısı 437 bin 248'e ulaştı. Böylece 2020'de mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısında, geçen yıla göre yüzde 47'lik bir artış sağlandı.

2020 LGS NAKİL TAKVİMİ

İkinci nakil tercih başvuruları, 21 Ağustos’ta sona erecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları 24 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme işlemi sona erecek. İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak