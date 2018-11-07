Zuhal Topalla Sofrada Melike'ye bakın kaynanası Fatma Hanım kimdir

Fox TV'nin sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada'da 5-12 Kasım tarihleri arasında ter dökecek olan Melike ve Kayınvalidesi Fatma Hanım kimdir? Gelin hep beraber yeni yarışmacıları tanıyalım:

Melike Sayit ve Fatma Hanım Kimdir? Çarşamba günü yarışacak olan Melike 31 yaşında. Henüz bir yıllık evli olan yarışmacı, her an patlamaya hazır bomba gibi olduğunu söylüyor. Kayınvalidesi Fatma Hanım ise düzen takıntılı olduğunu dile getiriyor.

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Zuhal Topal'la Sofrada Formatı: Dual Yapım tarafından hazırlanan program, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Zuhal Topal yarışmacıların evlerine konuk oluyor ve gelinler kaynanalar takım halinde yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada'ya Gelinim Mutfakta programının eve gidip gelmeli formatı diyebiliriz.