Zuhal Topalla Sofrada 19 Ekim kim kazandı işte 10 bin liralık ödülün sahibi

FOX TV'nin sevilen yemek programı Zuhal Topal'la Sofrada'da 8. haftanın final günü tamamlandı.Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda haftanın son gününde sunucu Zuhal Topal, 10 bin liralık büyük ödülü kazanan yarışmacıyı açıkladı.

Zuhal Topalla Sofrada 19 Ekim Kazananı: Alınan sonuçlara göre; Eflatun hanımın gelini Ebru, 22 puanla haftanın kazananı olup 10 bin liralık ödülü aldı. Ebru Kömür ve Kayınvalidesi Eflatun Hanım Kimdir? Perşembe günü yarışacak olan Ebru, 28 yaşında. 6 yıllık evli olan Ebru'nun 2 çocuğu var. Yarışmacı, mutfağın kedisi için bir yaşam biçimi olduğunu iddia ediyor. Kayınvalidesi Eflatun Hanım ise sözünü esirgemeyen tam bir lezzet ustası olduğunu belirtiyor.

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