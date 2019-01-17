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YouTube harekete geçti! Artık bu tür videolar yayınlanmayacak

YouTube harekete geçti! Artık bu tür videolar yayınlanmayacak

YouTube, platformunda kullanıcılarını birbirlerine karşı yaptığı ve tehlikeli veya duygusal açıdan zararlı meydan okumaları (challenge) içeren videolara artık yasak getiriyor.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2019 03:33 - Güncelleme: 17-01-2019 03:33

Video paylaşım sitesi YouTube, platformunda tehlikeli veya duygusal açıdan acı verici "şakaları" tanımlayan kliplerin artık yayınlanmayacağını bildirdi.

YouTube, bazen ölüm ya da yaralanmayla sonuçlanan sözde "meydan okumalara" (challenge) yanıt niteliğindeki açıklamasında, tehlikeli veya duygusal açıdan acı verici materyalin "YouTube'da yeri olmadığını" vurguladı.

Google'a ait sitenin sıkça sorulan sorular bölümünde "Her zaman komik olanın, tehlikeli veya zarar verici çizgisini aşmamasının temin edilmesi politikalarına sahiptik. Topluluk Kılavuzumuz, ciddi zararla sonuçlanma ihtimali bulunan tehlikeli eylemleri teşvik eden içeriği yasaklıyor. Şu andan itibaren site, 'ciddi fiziksel yaralanma tehlikesi hissedilen şakalar' içeren videolara izin vermeyecek" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, "çocukların ciddi duygusal huzursuzluk yaşamalarına neden olan şakalarına izin verilmeyeceği de" kaydedildi.

'CHALLENGE' İLE GELEN TEHLİKE! YouTube, zararlı içerik ve mevcut kuralları uygulamakta başarısız olduğu eleştirilerine maruz kalıyor. Şirketin geçen nisanda materyali kaldırma sözüne rağmen, Buzzfeed ve benzeri platformların raporları, vahşeti ima eden ya da tanımlayan görüntülerin hala sitede var olduğunu ortaya koyuyor. Hatta bu tür bazı videoların milyonlarca kez görüntülendiği de görülüyor.

2018'in sonunda Netflix'te yayınlanmaya başlayan Bird Box filminden esinlenen bir grup YouTube kullanıcısı, insanları tehlikeye sokabilecek yerlerde gözlerini kapatarak 'challenge' yapmaya başlamıştı. 'Bird Box Challenge' olarak adlandırılan bu medyan okumayla, gözleri kapalı otomobil sürmeye çalışan sürücü, ABD'de geçen hafta bir trafik kazasına da neden olmuştu.

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