Yeni kimlik randevu alma portalı 2018-TC ile giriş ekranı

Yeni kimlik randevusu alma nasıl olur, yeni kimlik randevusu alma randevu.nvi.gov.tr sayfası haberimizde. Yeni kimlik alma başvurusu için 2 Nisan'dan itibaren gideceğiz tek yer Nüfus müdürlükleri oldu. Yeni kimlik ya da pasaport almak için artık kapı kapı dolaşmaya belge toplamaya gerek kalmadı. Nufüs müsürlüğüne vereceğiniz bir parmak izi ya da imzayla tüm belgelerinizi kolayca alabileceksiniz. Peki yeni çipli kimlik için nasıl başvuru alınır, ALO 199 randevu hattı mı ücretli mi, yeni kimlik alma kaç para oldu?

PASAPORT VE YENİ KİMLİKTE YENİ DÖNEM: Pasaport ve sürücü belgeleri 2 Nisan'dan itibaren nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlandı. Nüfus müdürlüklerine verilen fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli olacak. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden işlemleri için kolayca randevu alabilecek.

YENİ KİMLİK KARTI İÇİN GEREKLİ BELGELER: Kimlik kartı başvurusu için son 6 ay içinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf ve kimlik beyanı için nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı bir belgenin olması yeterli olacak.

YENİ KİMLİK KAÇ GÜNDE GELİR: Yeni kimlik için başvuru yaptıktan sonra hemen yeni kimlik kartınız verilmemektedir. Başvuru aşamasında sizden bütün bilgiler talep edilerek başvurunuz alınır. Daha sonra kimlik başvurunuz Ankara'da bulunan Kimlik Üretim yerine iletilerek kimliğiniz çıkarılır. Kimlik kartının basımından sonra PTT vasıtası ile ibraz etmiş olduğunuz adresine gönderilme süresi yaklaşık olarak 15 gün olarak belirlenmiştir.

YENİ KİMLİK KARTLARI ÜCRETLERİ NE KADAR: 2018 yılı için yayınlanan değerli kağıtlar tebliğine göre değerli kağıt(kimlik kartı) ücretleri aşağıdaki gibidir.

– Kimlik yenileme ücreti: 18,5 TL

– Kayıp kimlik: 37 TL

– Evlilik nedeniyle kimlik değişimi: 18,5 TL

– Eskiyen kimliği değiştirme: 18,5 TL

– Yeni doğan bebek için kimlik çıkarma: ÜCRETSİZ

– Yeni doğan bebek için kimlik çıkarma: 18,5 TL (Zamanında yapılmayan bildirim için)

Kimlik kartı randevusu nasıl alınır? Kimlik kartı başvurusu yurt içinde, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır.

Çağrı merkezinden, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki T.C.Kimlik Kartı Randevu Sisteminden rendevu alınarak yapılmaktadır.