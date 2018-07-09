Yeni kabinede Mehmet Şimşek sürprizi

Başkan Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesi belli oldu. 61, 62 ve 63. Hükümetlerde MaliyeBakanı, 64. Hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev alan Mehmet Şimşek yeni kabinede kadro dışı kaldı.

Mehmet Şimşek'in kabineye alınıp alınmayacağı meşhur Schrödinger'in kedisi deneyine dönmüştü. Kimine göre, varlığı kaçınılmaz. Öteki kaynaklara göre artık miladını doldurduğu yönünde açıklamalar yapılmıştı.

MALİYE VE HAZİNE BAKANI BERAT ALBAYRAK OLDU.

Şimşek'in yeni kabinede yer bulamadı. Mehmet Şimşek'in yerine eski hükümette Naci Ağbal gelmişti. Yeni kabine de ise Başkan Erdoğan'ın damadı eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Berat Albayrak Maliye Bakanı oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve yeni bakanlar kimler oldu? İşte o liste HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN