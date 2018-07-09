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Yeni kabinede Mehmet Şimşek sürprizi

Yeni kabinede Mehmet Şimşek sürprizi

Başkan Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı. 3 dönem ekonominin patronluğunu yapan Mehmet Şimşek yeni kabinede kadro dışı kaldı.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 23:33 - Güncelleme: 09-07-2018 23:33

Başkan Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesi belli oldu. 61, 62 ve 63. Hükümetlerde MaliyeBakanı, 64. Hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev alan Mehmet Şimşek yeni kabinede kadro dışı kaldı.

Mehmet Şimşek'in kabineye alınıp alınmayacağı meşhur Schrödinger'in kedisi deneyine dönmüştü. Kimine göre, varlığı kaçınılmaz. Öteki kaynaklara göre artık miladını doldurduğu yönünde açıklamalar yapılmıştı.

MALİYE VE HAZİNE BAKANI BERAT ALBAYRAK OLDU.

Şimşek'in yeni kabinede yer bulamadı. Mehmet Şimşek'in yerine eski hükümette Naci Ağbal gelmişti. Yeni kabine de ise Başkan Erdoğan'ın damadı eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Berat Albayrak Maliye Bakanı oldu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • ERKAN. 10 Temmuz 2018 00:16 Faiz lobisi albayrağı görünce son bir hamleyi dövizle yapttı. Şimdi bundan sonra görün Allah'ın izniyle yarından itibaren bizi kimse tutamaz.

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