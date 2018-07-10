Yeni genelkurmay başkanı kim olacak?

Cumhurbaşkanının yemin etmesiyle birlikte yürürlüğe giren yeni sisteme göre Anayasa'nın 117. maddesi uyarınca Genelkurmay Başkanı'nı Cumhurbaşkanı atayacak.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı bu atamayı yaparken herhangi bir sıra gözetmeyecek.

Yeni Genelkurmay Başkanı orgeneraller arasından atanacak. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in ismi yeni genelkurmay başkanlığı için öne çıkıyor.

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