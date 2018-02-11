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Yeni Gelin 37. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

Yeni Gelin 37. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

Yeni Gelin 37.yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 17 Şubat tarihinde ekrana gelecek olan Yeni Gelin 37.bölümde neler olacak? Show Tv'de ekrana gelen ve yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gören Yeni Gelin 37.yeni bölüm fragmanı internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 10-02-2018 10:30 - Güncelleme: 11-02-2018 00:55

Cumartesi günleri Show Tv'de yayınlanan ve reytinglerde birinci olan Yeni Gelin, yayınlanan son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes şimdiden 37. bölümde neler olacağını merak etmeye başladı. 

YENİ GELİN 36. BÖLÜMDE NELER OLDU? Yeni Gelin’in yarın akşam ekrana gelecek 36. bölümünde Bella ve Kamil, Boran’ın adamları tarafından kaçırılmıştır. Boran’ın adamları Bella’yı Şirin, Kamil’i de sevgilisi zannettiği için önce Kamil’den kurtulmayı planlarlar. Kamil’i öldüreceklerdir. Bozokların ise bundan haberi yoktur. Bella ve Kamil’i Portekiz yolunda bilmekte, Şirin’in kaçırıldığını sanıp her yerde Şirin’i aramaktadırlar. Bu sırada yanlış anlama silsilesine bir halka daha eklenir. Konak halkı, Kalender’in de kaçırıldığını zanneder. Kalender’in oğulları ve kardeşleri bunun üzerine operasyona karar verirler.

Baran ve Bozoklar büyük hazırlıklarla operasyona başlarlar. Fakat Baran, bastıkları mekanda Boran’ı değil, onun kardeşini bulunca yanlış anlama silsilesine nerdeyse en büyük halka eklenir. Baran, başını kurtaramayacağı bir belaya sokmuştur. Şirin’in konağa dönüşüyle taşlar bir bir yerine oturmuş; Bella ve Kamil’in Boran’ın elinde esir olduğu öğrenilmiştir. Bunun üzerine Bozoklar; Kalender Ağa öncülüğünde en büyük operasyonlarına girişirler. Bozoklar için artık ölmek var, dönmek yoktur. Bozoklar Boran’ın mekanına baskın yaptığında kimsenin aklına gelmeyen olur. Silahlar patladığında her şey için artık çok geçtir.

YENİ GELİN 37. BÖLÜM FRAGMANI

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