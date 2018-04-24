Yemekteyiz Sibel Gül kimdir ne iş yapıyor herkesi şok etti!

Yemekteyiz Sibel Gül kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor mesleği ne soruları Yemekteyiz izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Yemekteyiz'de yeni haftanın heyecanı birbirinden farklı 5 yarışmacı ile başladı. 3. güne ev sahipliği yapan Sibel Gül'ü birlikte tanıyalım...

SİBEL GÜL KİMDİR: Sibel Gül 41 yaşında, 3 çocuk sahibi, memleketi Siirt. Ses sanatçıcı olan yarışmacı 20 yıldır sahne alıyormuş. Sibel Gül kendini doğa aşığı olarak tanımlıyor. 6 hissi kuvvetli, karşısındaki insanı çok çabuk analiz eden biriymiş.