Yaşlı adamın talihsiz ölümü! Balık tutarken kalp krizi geçirdi

Olay, önceki gün ilçenin Fatih Mahallesi'nde deniz kıyısındaki kayalıklarda meydana geldi. Kayalıklarda yerde yanında oltası bulunan ve hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kayalıklardaki kişinin öldüğü belirlendi. Oltasıyla balık tuttuğu sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği tespit edilen kişinin Celal Şengül olduğu belirlendi. Şengül'ün cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.