  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Xabi Alonso vergi kaçırma suçlamalarını kabul etmedi

Xabi Alonso vergi kaçırma suçlamalarını kabul etmedi

İspanya'da vergi kaçırmakla suçlanan eski futbolcu Xabi Alonso, "Adalete güvenerek, sonuna kadar masumiyetimi savunmaya devam edeceğim." dedi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 22-01-2019 19:58 - Güncelleme: 22-01-2019 19:58

Madrid İl Mahkemesindeki davası, yasada değişiklik yapıldığı için başka bir mahkemenin yetki alanına girebileceği gerekçesiyle ertelenen Xabi Alonso, duruşma çıkışında gazetecilere açıklama yaptı. 

Alonso, "Her şeyi iyi yaptığıma ianancım ve güvenim tam. Baştan itibaren hiçbir şeyi saklamadım. Kendimi savunup, adalete güvenmeliyim. Bu yüzden buraya geldim ve sonuna kadar da gideceğim." ifadelerini kullandı.

"Eğer saklayacak bir şey olduğunu düşünseydim endişelenirdim. Öyle olmadığı için devam ediyorum." diyen Alonso, ilk soruşturmada aklandığını, şimdi de aynı sonucu beklediğini kaydetti.

Davasına hangi mahkemenin bakacağının karara bağlanmasından sonra kendisini savunmayı sürdüreceğini vurgulayan Alonso, "Ben adalete güveniyorum." açıklamasında bulundu.

Real Madrid'de 14 yaş altı takımının teknik direktörlüğünü yapan 38 yaşındaki Xabi Alonso hakkında, 2010-2012 yılları arasında vergi kaçırdığı iddiasıyla savcılık tarafından üç ayrı mali suçtan 5 yıl hapis ile 4 milyon avro para cezası talep ediliyor.

İspanya'da bu zamana kadar vergi kaçırma iddiasıyla haklarında dava açılan Lionel Messi, Javier Mascherano, Angel Di Maria, Radamel Falcao, Marcelo, Luka Modriç, Fabio Coentrao, Alexis Sanchez ve Ricardo Carvalho'nun ardından, son olarak bugün Cristiano Ronaldo suçlamaları kabul ederek vardıkları anlaşmayla cezaevine girmeden para cezalarıyla davalarını kapatmıştı.

Xabi Alonso, vergi kaçırma suçlamalarını kabul etmeyen ilk futbolcu oldu.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Xabi Alonso vergi kaçırma suçlamalarını kabul etmedi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro