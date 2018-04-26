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Vatanım Sensin 54. bölüm fragmanı son bölüm nefes kesti

Vatanım Sensin 54. bölüm fragmanı son bölüm nefes kesti

Vatanım Sensin 54. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 3 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelecek Vatanım Sensin dizisinin 54. yeni bölümünde neler olacak? Son bölümüyle büyük ilgi gören Vatanım Sensin 54. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 13:07 - Güncelleme: 26-04-2018 13:07

Kanal D'de perşembe akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reyting rekorları kıran Vatanım Sensin dizisi, son bölümüyle yine izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes şimdiden Vatanım Sensin'in 54. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?  Filippos ve Rahmi’nin komplosu sonucu Yunan Ordusu Kütahya’yı işgal edip, Eskişehir’in kapısına dayanır. Herkes çaresizlik içindeyken Yunan Ordusu'nu yavaşlatıp Türklere zaman kazandırması gereken Cevdet, bu görevi başarmak için kahreden bir bedel ödemek zorunda kalacaktır.

Azize ve kadınlar, Eskişehir’de zor durumda kalan yaralılar için yola düşerken Ankara da çekilme kararıyla karışmış, Meclis'in taşınması dahi gündeme gelmiştir. Savaşın en karanlık günleri gelip çatmış ve Türk halkının umudu tükenmiştir. Cevdet direnecek gücünü kaybetmektedir. Ancak Cevdet’i mücadeleye devam etmeye inandıracak güç çok yakınındadır ve ölümlerle yıkılan Cevdet'i trajik bir ölüm yeniden ayağa kaldıracaktır.

VATANIM SENSİN 54. BÖLÜM FRAGMANI: Vatanım Sensin 54. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Vatanım Sensin 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz. 

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