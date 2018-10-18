Vagner Love için şok sözler: O… ç… goller atmaya başladı

Transfer döneminde adı Brezilya Ligi ekiplerinden Santos'la anılan Vagner Love için Başkan Jose Carlos Peres, Beşiktaş’ın tecrübeli forveti hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

LOVE İÇİN AĞIR KÜFÜR

Brezilya basınına konuşan Jose Carlos Peres, ”Vagner Love’ı teknik direktör Cuca istedi. Geldiğinde bir forvet alınmasını istemişti. Transferin kapanmasına saatler kala Beşiktaş ile anlaşamadık. Yumurtanın üzerinde yürüyor gibiydik. Olaylar çok hızlı gelişti. Vagner Love bize gelebilirdi, Beşiktaş ondan kurtulmak istiyordu. Ardından o… ç… bir anda oynayıp goller atmaya başladı. Gelecekte transferde neler olur bakacağız.” sözlerini kullandı.

3 MAÇTA 2 GOL ATTI

Beşiktaş ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki forvet, bu sezon Süper Lig’de 3 maçta 2 gol kaydetti. Santos’un forveti Gabigol’un Ocak ayında Inter’e dönmesi bekleniyor.

