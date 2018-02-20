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Ufak Tefek Cinayetler 18.yeni bölüm fragmanı yayınladı mı Merve'nin intikamı ağır

Ufak Tefek Cinayetler 18.yeni bölüm fragmanı yayınladı mı Merve'nin intikamı ağır

Ufak Tefek Cinayetler izleyiciyi soluksuz bırakan 17.son bölümünün ardından 18.yeni bölüm fragmanı ile karşımızda. Ufak Tefek Cinayetler 18.yeni bölüm fragmanı önizleme olarak yayınlandı. Merve'nin intikamı ağır olacak gibi. Ufak Tefek Cinayelter 17.son bölümde neler oldu ve Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 20-02-2018 15:00 - Güncelleme: 20-02-2018 15:00

Allah kimseyi bu kızların eline düşürmesin... Tabi ki Ufak Tefek Cinayetler'in kızları Oya, Pelin, Merve ve Arzu'dan bahsediyoruz. En safları bile büyük dolaplar çeviren Ufak Tefek Cinayetler kızları büyük entrikaları ile ile 17.son bölümde izleyiciyi ekrana bağladı. En çakal diye nitelendirilen Merve, irtifa mı kaybediyor? Oya ve Serhan aşkı ne olacak? Pelin neler planlıyor? Arzu, Mehmet'e geri dönecek mi? Ufak Tefek Cinayetler 17.son bölümde tüm bunlara cevap aradık. İzleyici ise 17.son bölümün ardından hemen 'Ufak Tefek Cinayetler 18.yeni bölüm fragmanı' ve 'Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı'nı aramaya başladılar bile. Ufak Tefek Cinayetler 18.yeni bölüm fragmanı yayınlandı ama yine bir önizleme olarak. Önce gelin Ufak Tefek Cinayetler 17.son bölümde neler yaşanmış ona bakalım ardından Ufak Tefek Cinayetler 18.yeni bölüm önizlemesine bakalım. Ufak Tefek Cinayetler 27 Şubat Salı saat 20.00'de Star'da.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 17.SON BÖLÜMDE NELER OLDU;  Sarmaşık'ta Merve Oya kapışması... İki değişik tür kadın, iki farklı hareket planı... Merve'nin Serhan'ı farklı, Oya'nınki farklı. Peki kim ona iyi geliyor? Serhan'ın kimi istediği belli ama Oya'nın düşmanı büyük! Savaşması lazım. Üstelik bu defa ciddi bir müttefiki var Oya'nın; Pelin!

Pelin, Merve'yi yok etmek için Serhan-Oya aşkına el atıyor! Olacak bu iş ve Merve bitecek! Bakalım ne hin planlar kuruyor Pelin...Bu arada Mehmet; Arzu ve Burcu arasında... Genç sevgilisinden kurtulup ailesine geri dönmek istiyor. Burcu'nun efsane hamlesine hazır olun!! Merve'den de dev bir plan geliyor bu bölüm. Hayran olmamak elde değil, Merve bu! Ufak Tefek Cinayetler akıl oyunlarıyla dolu, entrikalı yeni bölümüyle Salı akşamı Star'da!...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 18.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayınlanmadı ama yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

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