Ufak Tefek Cinayetler 11.yeni bölüm 2 Ocak'ta ekrana gelecek mi?

Star Tv'de salı günleri ilgiyle izlenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı tahtından eden Ufak Tefek Cinayetler yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gördü. İlgiyle takip edilen Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümde neler olacak?

Hem senaryosuyla hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Ufak Tefek Cinayetler 10.bölümüyle ekrana geldi. Ufak Tefek Cinayetler 10.bölümde Merve'nin Serhan'dan şüphelenmesi damga vurdu. Aldatıldığından şüphelenen Merve gözlerini Serhan'ın üzerine dikti. Aldatılma konusunu Arzu ile konuşan Merve, Serhan'ı takip ederken Oya'yı yakalayacak mı merak konusu oldu. Aynı zaman da Oya ve Edip'in arasındaki yalan ilişki tüm hızıyla devam ediyor. Peki Ufak Tefek Cinayetler 11.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

UFAK TEFEK CİNAYETLER 11.YENİ BÖLÜM FRAGMANI Ufak Tefek Cinayetler 11.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ufak Tefek Cinayetler 11.yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 2 OCAK'TA EKRANA GELECEK Mİ?

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümü 2 Ocak tarihine denk geliyor. Fakat alınan son bilgilere göre Ufak Tefek Cinayetler 2 Ocak tarihinde ekrana gelmeyecek.