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TV 8 Bugün Düğünümüz Var Yasemin Tınaz Umut kimdir düğünde neler oldu

TV 8 Bugün Düğünümüz Var Yasemin Tınaz Umut kimdir düğünde neler oldu

TV 8 ekranlarının yeni fenomeni Bugün Düğünümüz Var'da ilk haftanın ikinci düğünü Yasemin ve Umut çiftininde. Bugün Düğünümüz var'da Yasemin Tınaz kimdir, düğünde neler oldu, gelinliği, kaç puan aldı ve aklınızdaki tüm soruların yanıtı haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 15:28 - Güncelleme: 07-08-2018 15:28

TV 8 ekranlarında yayın hayatına başlayan Bugün Düğünümüz Var'ın ilk haftasının ikinci gününde, Yasemin ve Umut Tınaz çiftinin düğününe konuk olundu. Kır düğününü tercih eden çiftin renkli düğünü,diğer gelin adayları tarafından oylandı. 

Yasemin Tınaz, yarışmanın en büyük gelini. Balkan ezgilerinin hüküm sürdüğü bir kır düğünü yapan Yasemin ve Umut çiftinin düğünü renkli anlara sahne oldu. Gelin arabası klasik bir arabaydı.

Damat Umut, denizci kıyafetiyle gelin almaya gitti. Düğün konvoyunda ise davul zurna yerine akordeon tercih edildi. Sebebi ise damadın Bulgar göçmeni olması.

Yasemin ve Umut çiftinin tercihi açıkhava düğünü oldu. Country tarzda düzenlenen düğün oldukça göz alıcıydı. 

Gelin ve damat, klasik düğün dansının ardından twist dansı yaptılar.

Yasemin ve Umut çifti, rakipleri Pelin'den 2, Aylin'den 5 ve Sevim'den 1 puan alarak toplamda 8 puana ulaştılar.

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