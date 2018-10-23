TÜFAD'ın başkanı yeniden İsmail Dilber oldu!

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) yeni başkanını seçmek için genel kurul düzenlendi. Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurula, 1201 delegeden 980'i katıldı. Derneğin 1997 yılından bu yana başkanlığını yapan İsmail Dilber, seçime tek aday olarak girdi. Açık oylama usulünün uygulandığı seçimde Dilber, yeniden başkanlık görevine getirildi.

Avrupa'nın en iyi derneğiyiz

Dilber, yaptığı konuşmada, TÜFAD olarak futbola hizmet vermek için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, "Bugüne kadar Türkiye Futbol Federasyonu başkanlarıyla hep iyi çalıştık. Avrupa'nın en iyi derneğiyiz. Bu gücü kaybetmemek için çalışacağız." dedi.

Yaklaşık bin üye katıldı

Camiada birlik ve beraberliğin hakim olduğunu vurgulayan Dilber, "Tek adaylı genel kurula 56 şubeden yaklaşık bin üye geldi. Bu çok önemli. Birbirimizi sevip sayalım. Geldiğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler." ifadelerini kullandı.

TÜFAD'ın İsmail Dilber başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Samet Aybaba ve Ünal Karaman da bulunuyor.