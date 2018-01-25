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TSK'dan Afrin açıklaması: Şehit 2 askere ulaşılamadı

TSK'dan Afrin açıklaması: Şehit 2 askere ulaşılamadı

Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Bugünkü operasyonda 47 hedefin 27 uçakla vurulduğu açıklanırken şehit olan ii askerin naaşına ulaşılamadığı belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2018 19:17 - Güncelleme: 25-01-2018 00:17

Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Bugünkü operasyonda 47 hedefin 27 uçakla vurulduğu açıklanırken şehit olan ii askerin naaşına ulaşılamadığı belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) dün akşam Zeytin Dalı Harekatı'nın 5'inci gününde 287 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bugün yapılan operasyonda 47 hedefin 27 uçakla vurulduğu açıklanırken, 23 Şubat'ta şehit olan 2 askerin naaşına olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşılamadığı kaydedildi. TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk 5 gününde neler yaşandı?

bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

23 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekât bölgesinde meydana gelen çatışmalarda şehit olan iki kahraman silah arkadaşımızın naaşlarına, bölgede çatışmaların devam etmesi ve hava koşullarının uygun olmaması sebebiyle ulaşılamamıştır.

24 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 47 hedef, Hava Kuvvetlerimize ait 27 uçak ile 09:00-13:51 saatleri arasında icra edilen hava harekâtı neticesinde imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 287 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

“Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde devam etmektedir."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 24 Ocak 2018 21:06 askerlerimiz mutlaka alınmalıdır, pkk itlerinin eline naaşları bile geçmemelidir. propaganda yaparlar. hemen ulaşmalı ve toprağımıza getirilmelidir.

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