Trafikteki radarlar artık Google Haritalar'da gösterilecek!

Araba kullananların en korktukları şeyin başında radara yakalanmak ve ceza ödemek geliyor. Her ne kadar bu durumdan kaçınmak için hız kurallarına uymamız gerekiyorsa da, yakında Google Haritalar size hangi bölgelerde radar uygulaması olduğunu gösterecek. Google Haritalar’ın yeni versiyonu yollara eklenen radar simgeleriyle gelecek.

Böylelikle kullanıcılar hangi yolda ne kadar hız limitinde gitmeleri gerektiğini çok rahat bir şekilde görebilecekler. Buna ek olarak Google Haritalar'a mesajlaşma özelliği geliyor.

Google’ın resmi blogundan paylaşılan bilgiye göre iOS ve Android kullanıcıları, Google Haritalar üzerinden mesajlaşılabilecek. Google Haritalar uygulaması için gelen güncellemeyle birlikte kullanıcılar, uygulamadan ayrılmadan işletmeler ile doğrudan iletişime geçebilecekler.

Etrafınızda bulunan bir işletmeyle doğrudan Google Haritalar üzerinden iletişime geçmek için uygulamanın sol bölümünde yer alan menüye yerleşecek olan “Mesajlar” düğmesine basmak yeterli olacak.

Google’ın bu özelliğiyle tüketicilere daha yakın olmak isteyen işletmelerin öncelikli olarak “Google Benim İşletmem” (Google My Business) servisine kayıt olması gerekiyor.

İşletmeler Google Haritalar üzerinden müşterilerinden gelen mesajları takip etme imkanı verecek olan bu özellik, öncelikli olarak ABD’de olmak üzere kademeli olarak kullanıma sunulacak. Kullanıcılar ile işletmeler arasındaki yazışma, oldukça sade ve rahat bir arayüzde gerçekleşecek.