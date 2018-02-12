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Tepki yağıyor! Alman vekilden Türklere korkunç çağrı

Tepki yağıyor! Alman vekilden Türklere korkunç çağrı

Almanya'da aşırı sağcı AfD partisi Başkan Yardımcısı ve Federal Meclis Milletvekili Kay Gottschalk, Almanları Türk dükkanlarını boykota çağırdı.

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Eklenme Tarihi: 12-02-2018 14:34 - Güncelleme: 12-02-2018 14:34

ALMANYA'DA mülteci ve İslam karşıtı kampanyayla eyaletlerden sonra üçüncü güçlü büyük parti olarak Federal Meclis'e de giren aşırı sağcı AfD'nin Başkan Yardımcısı ve milletvekili Gottschalk, Almanları Türk dükkanlarını boykota çağırdı.

Almanya'nın Krefeld kentinde AfD'nin 24 Ocak'ta yılbaşı resepsiyonunda konuşan AfD'li vekil Kay Gottschalk, “Vicdan sahibi tüm vatandaşlara sesleniyorum: Almanya'daki Türk dükkanlarını boykot edin. Onların yüzde 70'i Erdoğan'ı destekliyor” dedi.

AFRİN OPERASYONU RAHATSIZ ETMİŞ
Toplantıya katılan AfD Genel Başkanı Jörg Meuthen'in bu sözlere hiçbir tepki göstermemesi dikkat çekti. AfD milletvekili Kay Gottschalk konuşmasını daha da ileri götürerek, Zeytin Dalı operasyonuna ateş püskürdü.

KÜÇÜK TEPKİ GELDİ
AfD Başkan Yardımcısı Kay Gottschalk'ın sözlerine karşı toplantıda hazır bulunan AfD vekilleri ve yöneticilerinden sadece milletvekili Stefan Keuter küçük bir tepki gösterdi. Keuter, uyum sağlamış Türkleri dışlamak istemediklerini söyledi ve Kay öfkeli konuştu dedi. Ancak vekil Kay Gottschalk, milletvekili arkadaşının sözlerini eleştirmesine sert tepki gösterdi.

NAZİ ALMANYASI'NI ÇAĞRIŞTIRIYOR
AfD'li vekil Kay Gottschalk'ın Türk dükkanlarını boykot çağrısı Almanya'da Nazi dönemini çağrıştırdı. Nazi Almanyası'nda Yahudi dükkanlarını boykot çağrısıyla Yahudi soykırımı başlamıştı. Vekil Gottschalk, sözleri kamuoyunda yoğun tepki uyandırınca, ertesi gün özür diledi. Ama Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) gençlik kolları Juso'ların Krefeld teşkilatı özrü kabul etmedi.

SONRADAN ÇARK EDİYORLAR
SPD Krefeld teşkilatı, “Bu kişiler medyaya çıkmak için çok sık kışkırtıyorlar. Ama sonra cezai kovuşturmadan kurtulmak için özür diliyorlar” açıklaması yaptı. Jusos Krefeld Başkanı Stella Rütten ve yöneticileri Krefeld'te cumartesi günü milletvekili bürosunu açan AfD'li vekil Kay Gottschalk'a Türk dükkanlarından satın aldıkları bir sepet Türk ürünü götürerek, kendisini protesto etti. Kendisi de eski bir SPD üyesi olan AfD'li vekil Kay Gottschalk, eski bir SPD üyesi olarak halen SPD'ye yakınlık duyduğunu belirterek, Juso üyelerini bir bardak şampanyaya davet etti. Ama Teşkilat Başkanı Stella Rütten, daveti reddetti.

NAZİ METODU
AfD'li vekil Kay Gottschalk'a aynı partiden Federal Meclis Milletvekili Martin Renner sert tepki gösterdi. Bunu “Bir Nazi Metodu” olarak niteleyen milletvekili Renner, böyle bir açıklamanın kabul edilemeyeceğini vurguladı ve Kay Gottschlak'ın özürünün yeterli olmayacağını belirterek, kendisini istifaya çağırdı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 12 Şubat 2018 17:08 AKP'ye Oy verenler Takkeli Cubbeli Lahmancuncu Dinci kesim zaten esnaf!... Egitimli Beyaz Yakali olanlar Universitelerde Egitmen veya Sirket Yoneticisi!

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