Survivor 23 Nisan 2018 SMS sonuçları! Kim elendi?

Survivor 2018'de bu hafta kim elendi sorusu yanıt buldu. Survivor 2018'nin 23 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde nefesler tutuldu. Acun Ilıcalı bu hafta Survivor SMS oylaması sonuçlarına göre kimin elendiğini açıkladı. Ünlüler takımından elemeye çıkan isimler Sahra Işık, Adem Kılıççı ve Mustafa Kemal Kurt'tu. SMS oylamasının sonuçlarına göre bu hafta Survivor adasına veda eden isim Sahra Işık oldu.

İlk dokunulmazlığı Ünlüler takımı kaybetmiş, eleme adayı olarak da Sahra Işık ve Adem Kılıççı isimlerini vermişlerdi. İkinci dokunulmazlığı da Ünlüler takımı kaybetmiş ve bir eleme adayı daha çıkarmak zorunda kalmışlardı.

Ünlüler takımında yarışmacılar birer arkadaşlarının isimlerini yazmış ve yarışmacıların oyları sonucunda üçüncü eleme da adayı Mustafa Kemal Kurt olmuştu. SMS oylaması sonuçlarına göre en düşük oyu alan Sahra Işık, Survivor 2018'de bu hafta elenen isim oldu ve Survivor'a veda etti.

SURVİVOR 2018'E VEDA EDEN SAHRA IŞIK KİMDİR?

Sahra Işık, 1991 yılında dünyaya geldi. Voleybolcu olarak bilinen Sahra, Fenerbahçe’de forma giyerken, bir yandan da modellik kariyeri üzerine çalışmalarda bulundu. 2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında 3. olarak dikkatleri çeken ve ülkemizi Malezya’da temsil eden Sahra Işıl, 2014 ve Survivor All Star’da mücadele eden isimlerden biri oldu.