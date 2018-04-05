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Süper Loto çekilişi 5 Nisan 2018

Süper Loto çekilişi 5 Nisan 2018

Süper Loto, 5 Nisan 2018 tarihinde ne zaman, saat kaçta çekiliyor? Bir kez devreden şans oyununda büyük ikramiye tutarı 2.5 milyon lirayı aşması beklenirken, Milli Piyango İdaresi sonuçların açıklanmasından sonra devir yaşanacak mı sorusunun cevabını açıklayacak.

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Eklenme Tarihi: 05-04-2018 19:53 - Güncelleme: 05-04-2018 19:53

Süper Loto 546’ıncı hafta çekilişi 5 Nisan 2018 saati 21:15’te başlıyor, 21:18’te sona eriyor. Milli Piyango İdaresi sonuçları açıkladıktan 15 dakika sonra büyük ikramiye dair verileri resmi sitesinde yayınlıyor.

En çok çıkan numaraların başında; 35 sayısı olurken, 35 sayısı bu zamana kadar 80 kez çıktı. 13 sayısı 78 kez çıkarken, 37 sayısı şans oyununda 76 kez çıktı. 1 sayısı 72 kez, 4 sayısı 71 kez çıktı. Altıncı sırada olan 17 sayısı ise 70 kez çıktı.  En az çıkan sayılarda 25-53 sayıları 52 kez çıktı. 28-44 sayıları ise 51 kez çıkarken, 42 sayısı 49 kez şans oyununda çıktı. En az çıkan sayı 52 oldu. 52 sayısı 44 kez şanslı numaralar arasında yer aldı.

GEÇEN HAFTA HANGİ NUMARALAR ÇIKTI?

Birinci devir gerçekleşti. Çıkan numaralar: 7 8 15 16 23 24. 6 bilen çıkmadı, 1 milyon 741 bin 248 lira 80 kuruş haftaya devretti. 5 bilen 93 kişi, 5 bin 826 lira 25 kuruş, 4 bilen 4 bin 535 kişi, 128 lira 15 kuruş kazanırken, 3 bilen 77 bin 26 kişi, 13 lira 5 kuruş kazandı.

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