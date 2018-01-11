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Siyah İnci 15.yeni bölüm fragmanı bekaret olayına bakın yok artık!

Siyah İnci 15.yeni bölüm fragmanı bekaret olayına bakın yok artık!

Siyah İnci 15.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam ekrana gelecek olan Siyah İnci 15.yeni bölüm fragmanında bekaret olayı damga vurdu. Sosyal medyada da çok konuşulan Siyah İnci 15.yeni bölüm fragmanına gelin yakından bakalım.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2018 16:38 - Güncelleme: 11-01-2018 16:38

Başrollerini Hande Erçel ile Tolgahan Sayaşman'ın yer aldığı Siyah İnci geçen hafta ekrana yılbaşı haftası nedeniyle gelmedi. Herkes merakla Siyah İnci yeni bölüm fragmanını bekliyordu. Bu akşam ekrana gelecek olan Siyah İnci 15.yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Vural’ın hedefi Kenan mı? Hazal babasını hapse gönderiyor, Vural'ın şimdiki hedefi ise Kenan... Annesinin ölümüyle iyice kontrolden çıkan Vural, Hazal'ı hayatının en zor kararıyla baş başa bırakır. Hazal babasının ismini verince Vural'ın da planı işlemeye başlar. Aziz polisler tarafından yakalanır ve Canan'ı öldüren baş şüpheli olarak sorgulanır. Soruşturmayı yürüten komiserin elindeki tüm deliller Aziz'i göstermektedir.  Diğer tarafta Kenan ile Irmak yıldırım nikahı ile evlenirler. Hazal ise Vural'la yaşadıklarını anlatmak için Kenan ile buluşur. Fakat Vural'ın ona hazırladığı sürprizden habersizdir. Kenan'ın tek amacı ise Aziz'in suçsuzluğunu kanıtlamak, gerçek suçluyu ortaya çıkarmaktır. Peki düğümü çözecek tek kişi olan Ahmet, Ebru'yu ele verecek midir? Yoksa Kenan'a yine yalan mı söyleyecektir? Aynı zamanda Hazal'ın bekaret testi yaptırması ise dikkatlerden kaçmadı.

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