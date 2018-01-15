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Siyah Beyaz Aşk 14.yeni bölüm fragmanı Aslı ne yapacak?

Siyah Beyaz Aşk 14.yeni bölüm fragmanı Aslı ne yapacak?

Siyah Beyaz Aşk 14.yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 22 Ocak 2018 pazartesi günü ekrana gelecek olan Siyah Beyaz Aşk 14.yeni bölümde neler olacak? Yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gören Siyah Beyaz Aşk 14.yeni bölüm fragmanına gelin hep birlikte bakalım.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2018 11:18 - Güncelleme: 15-01-2018 11:18

Kanal D'nin pazartesi günleri ekrana gelen ve ilgiyle takip edilen dizisi Siyah Beyaz Aşk yayınlanan son bölümde Aslı ve Ferhat'ın yaşadığı aşk damga vurdu. Aslı'nın akıbetinin de belli olduğu Siyah Beyaz Aşk 14.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un paylaştığı Siyah Beyaz Aşk'ta nefesler tutuldu.  Ferhat tutuklanarak cezaevine girerken Aslı’yı, Yiğit’e emanet etti.  Ferhat, Aslı'nın gözleri önünde tutuklanarak ondan ayrılmak zorunda kaldı. Ferhat'ın hapiste de başı beladadır. Ona saldıranlara en sert cevabı vererek; Aslı için hayatta kalmaya devam etti. Ferhat'ın hapse girmesinde saklı olan bir durum mu var? Kendi isteğiyle hapse girerek öğrenmek istedikleri mi var?

ASLI ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ: Ferhat'ın yokluğunda Aslı ölümle burun buruna geldi Kendine doğrultulan silaha çaresizce bakan Aslı'nın o sahnesi geceye damga vurdu. Peki Siyah Beyaz Aşk 14.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SİYAH BEYAZ AŞK 14.YENİ BÖLÜM FRAGMANI Siyah Beyaz Aşk 14.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Siyah Beyaz Aşk 14.yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz. 

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