Serap Kunak kimdir kaç yaşında hayatı ve bilinmeyenleri

Serap Kunak kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve kaç çocuğu var soruları merak konusu oldu.48 yaşında olan Serap Kunak aynı zamanda tiyatrocu ve sanatçı.

SERAP KUNAK KİMDİR: Güzellik Uzmanı, Yaşam Koçu, Sanatçı ve tiyatrocu Serap Kunak’ın eşi Dr. Feridun Kunak’tır.

Çeşitli televizyon programlarında oyuncu ve sunucu olarak yer almıştır. Günümüzde Devlet Tiyatrolarında görev almaktadır. Ayrıca eşi ile birlikte Feridun Kunak Show adlı programı sunmaktadır. Özellikle son dönemlerde ekranlarda bitkisel tarifleri ile cilt bakımı konusunda bayanların dikkatini çekmiştir.

İki kitabı bulunan Serap Kunak Kolay Güzellik ve Serap Kunak’ın Mutfağından Yemek Tarifleri isimli kitapları okur severler ile buluşturmuştur.