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Şenol Güneş'ten Beşiktaş'a büyük şok! Kulübün başına dert açtı

Şenol Güneş'ten Beşiktaş'a büyük şok! Kulübün başına dert açtı

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı yönetimin elini kolunu bağladı, UEFA’nın karşısında Kartal’ı zor durumda bıraktı.

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 09:27 - Güncelleme: 23-10-2018 09:27

Beşiktaş’ta futbolun patronu olan, lider olarak sahaya çıkan teknik direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlı yönetimin elini kolunu bağladı, UEFA’nın karşısında Kartal’ı zor durumda bıraktı. Dövizden Türk Lirası’na geçiş kararının ardından bundan rahatsız olan Güneş, Kulüpler Birliği’nin belirlediği 5.5 TL’lik euro kurunu yetersiz buldu.

Milliyet'te yer alan habere göre; Birçok futbolcunun kabul ettiği sözleşme önerisine muhalefet eden Şenol Hoca, bu şekilde mukaveleyi yenilemeyeceğini bildirdi.

YÖNETİME KARŞI ÇIKTI
Beşiktaş Teknik Direktörü, yönetimin önerisine karşı öneri getirip, bugünkü kurdan anlaşma yapacağını ifade etti. Bunun mümkün olmadığını dile getiren siyah-beyazlılar ise “Ya verdiğimiz bedeli kabul edersin ya da devletin önerdiği tebliğe göre 2 Ocak’taki Merkez Bankası kuruna razı olursun” restini çekti.

KULÜBÜN BAŞINA DERT AÇTI
Eğer Şenol Hoca 5.5 TL’yi kabul etmezse, yeni sözleşmede o günkü euro kuru olan 4.55 dikkate alınacak. Ancak Güneş’in kulübü sıkıştırdığı esas nokta, UEFA’ya verilen “Borçsuzluk” kağıdında oldu. Şenol Hoca, geçen ay 30 Eylül’e kadar olan parasında ihtilaf bulunması nedeniyle bu kağıdı imzalamadı ve kulübün başına dert açtı.

UEFA'DAN SÜRE İSTENDİ
Haziran ayındaki hesap kapama döneminde de sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılar, eylül ayında daha da köşeye sıkışmama adına bu belge konusunda UEFA’dan süre istedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR13 YORUM

  • Misafir 23 Ekim 2018 10:40 Paraci hoca Aykut hoca alacaklarini bile istememişti ayrilirken

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