  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Şenol Güneş: 'Bu oyunla bile kaybetmeyi hak etmedik'

Şenol Güneş: 'Bu oyunla bile kaybetmeyi hak etmedik'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kaybedilen Göztepe maçının ardından yaptığı basın toplantısında, basit goller yediklerini ve kaybetmeyi hak etmediklerini söyledi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 21-10-2018 22:29 - Güncelleme: 21-10-2018 22:39

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kaybedilen 3 puanın ardından yaptığı açıklamada basit goller yediklerini ve oyun olarak kaybetmeyi hak etmediklerini vurguladı.

Şenol Güneş karşılaşmayı değerlendirirken, "İlk yarıda oyun biz hakimdik. İkinci yarıya da iyi başladık. Pozisyonlar bulduk ama golü bulamadık. Çok ucuz golü yedik ve tepki veremedik. Rakip sahada oynadık ama düşündüğümüz golleri bulamadık. 2-0 mağlup olmak, başladığımız oyun seviyesinin karşılığı değildi. Göztepe haddini bilerek oynadı ve kazandılar" dedi.

Göztepe - Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti

"SIRALAMA ŞU AN ÖNEMLİ DEĞİL"

Basın toplantısında açıklamalarına devam eden siyah-beyazlı teknik adam, "Sıkıntılar olacaktır, bunları mazeret olarak söylemek istemiyorum. Puan durumunda kimin kaçıncı sırada olduğu şu an önemli değil. Bizim kaybettiğimiz 12 puan var. 2-0'dan sonra oyuna hükmedeceğimizi düşünüyordum ama olmadı" dedi.

"BU OYUNLA KAYBETMEYİ HAK ETMEDİK"

Deplasmanda kötü sonuçlar aldıkları ve bunun nedeni sorulması üzerine deneyimli teknik adam, "Biz deplasmanda ilk kez kaybettik. Her zaman istatistiklere bakılmaz. Bize yakışmayan goller yedik. Oyunumuzu üste çekebiliriz ancak bu oyunla bile kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum. Bugün ne ortalar iyi geldi, ne de ceza sahası içinde topla buluşma anlarında iyi işler yapamadık" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Şenol Güneş: 'Bu oyunla bile kaybetmeyi hak etmedik' haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro