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Sen Anlat Karadeniz 16.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Nefes Tahir evlenemiyor

Sen Anlat Karadeniz 16.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Nefes Tahir evlenemiyor

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz 15.son bölüm ile nefesleri kesti. İzleyici merak ediyor Nefes ile Tahir evlenebilecekler mi? Sen Anlat Karadeniz 16.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Sen Anlat Karadeniz 16.yeni bölüm fragmanı.

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Eklenme Tarihi: 02-05-2018 12:20 - Güncelleme: 02-05-2018 12:20

ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz, 15.son bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Nefes ile Tahir evlenip evleneyemeceğini, Vedat'ın ne yapacağını merak ediyor izleyici. Sen Anlat Karadeniz 16.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Önce Sen Anlat Karadeniz 15.son bölümde neler yaşanmış bakalım hemen ardından Sen Anlat Karadeniz 16.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

SEN ANLAT KARADENİZ 15.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ;  "Nefes ile Tahir evlenecekler!"Tahir, Yiğit için evlenme kararını bi kere almıştır; ok da yaydan çıkmıştır. Ona karşı olan tüm sesleri bastırır, hedefe kitlenir. O ses Nefes'in sesi olsa bile. Zaten yaylada söylediği "Vedat'ın artığıyla evlenecek misin?" sözünden dolayı Nefes'e çok kızgındır. Nefes'in söylediği hiçbir şeyi dinlemez, evleneceklerini herkese açıklar, ailesinin de, Nefes'in de karşısında dağ gibi durur.

Nefes için ise evlilik keskin bıçaktır. Evlense yanacaklar, evlenmese yanacaklar. Büyük çelişkisinin içinde çırpınırken, hayatının herkesten sakladığı en büyük acısı, onu uykularında yakalamaya başlar. Nefes'in evleneceği haberini alıp öfkeden çıldıran Vedat, bu evliliği engellemek için hazırladığı planını devreye sokar. Tahir ise Vedat'ı engellemeye çalışırken, geçmişte Vedat'ın canını bağışlamasına sebep olan sırrın iziyle karşılaşır. Tahir'le Nefes evlenebilecekler mi?

SEN ANLAT KARADENİZ 16.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz ise haberimizde olacak.

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