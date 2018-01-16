Rusya dünyaya kafa tutuyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Topol-M ve Yars tipi kıtalararası balistik füze rampalarını içeren tatbikatın Pazartesi günü başladığını bildirdi.

Rusya'nın, Topol-M ve Yars Kıtalararası Balistik Füze Sistemleri tatbikatı, Ivanovo'dan Irkutsk bölgesine kadar olan geniş bir bölgede yürütülüyor.



Yapılan açıklamada, "Bu tür nükleer başlıklı Kıtalararası Balistik Füze Sistemleri, ağır bir arazi aracına monte edilmekte ve bu şekilde düşman unsurlarının tespit etmesini daha da zorlaştırmak amaçlanmaktadır." denildi.

Star'da yer alan habere göre tatbikatın, füzelerin konuşlandırılması ve düşman gözlemcileri tarafından muhtemel saldırıların önlenmesi üzerine odaklanılacağı ancak bir füze denemesi içermeyeceği belirtildi.