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Reyhanlı'ya bir roket daha atıldı

Reyhanlı'ya bir roket daha atıldı

Terör örgütünün işgali altındaki Afrin'den ateşlenen roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki boş bir eve isabet etti, olayda bir çocuk hafif yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 27-01-2018 18:55 - Güncelleme: 27-01-2018 18:55

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden PYD/PKK mensuplarınca atılan roket, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın birinci katındaki daireye isabet etti.

Dairede kimsenin yaşamadığı öğrenilirken, patlamada 1 çocuk hafif yaralandı. Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Bölgeye çok sayıda polis, Jandarma ve itfaiye aracı sevk edildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 27 Ocak 2018 22:03 Kadıköy'de yolda yürüyen lise öğrencisi, tanımadığı bir erkeğin yumruklu saldırısına uğradı, saldırgan serbest bırakıldı....Savaş ve şiddetle beslenen OHAL bu mu?......

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