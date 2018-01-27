Reyhanlı'ya bir roket daha atıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden PYD/PKK mensuplarınca atılan roket, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın birinci katındaki daireye isabet etti.
Dairede kimsenin yaşamadığı öğrenilirken, patlamada 1 çocuk hafif yaralandı. Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Bölgeye çok sayıda polis, Jandarma ve itfaiye aracı sevk edildi.
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