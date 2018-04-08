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Polisler dondu kaldı! Oğlunu 20 yıldır kafeste...

Polisler dondu kaldı! Oğlunu 20 yıldır kafeste...

Japonya'da, zihinsel engelli olduğu gerekçesiyle oğlunu ahşap bir kafeste 20 yıldan fazla hapsettiği ileri sürülen baba gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 08-04-2018 12:59 - Güncelleme: 08-04-2018 12:59

Kyodo ajansının habere göre, Yoshitane Yamasaki isimli 73 yaşındaki  adam, oğlunu, Sanda şehrindeki evinin yanında prefabrik bir kulübede, 1 metre  yüksekliğinde ve 2 metre genişliğindeki ahşap kafeste 20 yıldan fazla hapsettiği  şüphesiyle gözaltına alındı.

Yamasaki'nin eşine, ölmeden önce hemşirelik bakımı sağlayan yerel bir  görevlinin, ocak ayında, durumu yetkililere bildirmesi üzerine harekete geçen polisin konuyla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.
 
Gözaltına alınan Yamasaki'nin, yetkililere, hastalığı nedeniyle  şiddete başvurduğu iddiasıyla, yaklaşık 16 yaşından bu yana kilitlediği oğluna  her gün yemek verdiğini ve gün aşırı banyo yapmasına izin verdiğini söylediği  kaydedildi.
 
Yaşlı adamın şimdi 42 yaşında olan oğlunun, omurgasının eğrilmesi  dışında sağlık durumunun iyi olduğu ve yetkililer tarafından sosyal yardım  tesisine gönderildiği açıklandı.
 

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