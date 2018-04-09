  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Perinçek'ten Erdoğan'a Suriye çağrısı

Perinçek'ten Erdoğan'a Suriye çağrısı

ABD ve İsrail'in, Suriye ordusunun Doğu Guta'da 'kimyasal sadırı' düzenlediği iddiasına ilişkin Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten açıklama geldi. Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da 'Suriye düşmanı siyasetten' vazgeçme çağrısında bulundu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 09-04-2018 22:13 - Güncelleme: 09-04-2018 22:13

Teoman Alili'nin sunduğu Ulusal Kanal Ana Haber Bültenine telefonla bağlanan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'kimyasal saldırı' iddialarına verdiği desteği eleştirdi.

Perinçek'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Tayyip Erdoğan yönetiminin tutumu ancak gafletle karşılanabilir. Savaşı önlemek istiyorsak ABD'ye karşı bölge ülkeleriyle birlikte bir tutum almamız gerekiyor. Hükümeti de Tayyip Erdoğan'ı da bu konuda ciddi davranmaya davet ediyoruz. Bu tutumlar bölgede Erdoğan'a karşı güvensizlik yaratıyor. Çin, Rusya gibi ele ele verdiği devletler de ona güvenmiyor. Biz bir an evvel Tayyip Erdoğan hükümetinden kurtulmak durumundayız.

"VATAN PARTİSİ BU KOŞULLARDA TÜRKİYE'Yİ YÖNETİR"

Vatan Partisi bu koşullarda Türkiye'yi yönetir, savaşın dışında tutar. Bölgesel birlikteliğin içinde olur. Buradan AKP'ye ve Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum, inatlarla, kişisel komplekslerle, ciddiyetsiz, oynak siyasetlerle hiç kimsenin Türkiye'nin güvenliğini tehlikeye atmaya hakkı yok. Onun için Türkiye derhal ABD'yi itidale çağırmalı, bu saldırgan tutumlarından vazgeçmeye çağırmalı. Derhal Suriye aleyhtarı kampanyaya son verilmeli. Ve Türkiye hükümeti derhal Suriye düşmanı siyasetlerden vazgeçmeli."

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Perinçek'ten Erdoğan'a Suriye çağrısı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • VAtandaş 09 Nisan 2018 23:10 sende kimsim beh, hadi ordan,katil esedi bize savunma...

    CEVAP YAZ 54 3
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro