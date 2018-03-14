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Pelin Çift'in hilafet sözleri sosyal medyada olay oldu!

Pelin Çift'in hilafet sözleri sosyal medyada olay oldu!

TRT 1'de sunuculuğunu yaptığı Gündem Ötesi programında Murat Bardakçı'yı konuk eden Pelin Çift'in, Bardakçı'nın hilafet ile ilgili sözlerine gösterdiği tepki sosyal medyanın gündemi oldu.

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Eklenme Tarihi: 14-03-2018 16:35 - Güncelleme: 14-03-2018 16:35

Tarih konusundaki çalışmalarıyla tanınan gazeteci-yazar Murat Bardakçı, programda İngiliz devlet arşivinin kamuya açık belgelerinden alıntı yaparak, “Atatürk'ün hilafeti kaldırması en çok İngiltere'yi rahatsız etti” dedi.

“İyi de canım, bir dakika, kim yazdı onu dediniz? Yahu bir dakika ama” diye Bardakçı’nın sözünü kesen Çift, söz konusu belgeleri kaleme alan yetkiliyi kast ederek “İngiliz genel valisi umursadıkları biri miydi acaba?” dedi.

HİLAFET KALDIRILMASA İYİ OLURDU: Çift’in bu itirazı dile getirirken sergilediği tavır ve “Hilafet kaldırılmasa daha iyi olurdu” şeklindeki sözleri sosyal medyada yüzlerce vatandaşın tepkisini çekti.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Konu Twitter’ın yanı sıra Ekşi Sözlük’te de iki gündür gündemin üst sıralarında yer alıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Halifelik Nedir 14 Mart 2018 17:17 Halifelik ruhbanlık değildir. Halifenin, Papalıkta olduğu gibi dinsel yetkileri yoktur.

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