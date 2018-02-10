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Payitaht Abdülhamid 38. bölüm fragmanı son bölümde neler oldu?

Payitaht Abdülhamid 38. bölüm fragmanı son bölümde neler oldu?

Payitaht Abdülhamid 37. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkes 16 Şubat tarihinde ekrana gelecek olan Payitaht Abdülhamid 38. yeni bölümünü merak etmeye başladı. TRT'de yayınlanan son bölümüyle ekrana gelen Payitaht Abdülhamid 38. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 09-02-2018 12:18 - Güncelleme: 10-02-2018 00:00

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid, yayınlanan son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes 38. yeni bölümde neler olacağını merak etmeye de başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Parvus ve Wilhelm’in iki ayrı koldan gerçekleştirdiği suikastın ardından ortalık karışır.

Parvus, Abdülhamid’in kurduğu Ertuğrul Alayı’na karşı, Hüseyin’le birlikte bir hainler ordusu kurar. Abdülhamid’i ordusuyla, kendi askeriyle vuracaktır! Bununla da yetinmez, Abdülhamid’e bizzat kendi halkını düşman edecek, onları Hünkâra karşı ayaklandıracak büyük bir plan yapar. Hatice Sultan, kocası ile yeni taşındığı kasabada zorluklarla mücadele ederken, Kemalettin, Paşalıktan kovulur.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 38. BÖLÜM FRAGMANI

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