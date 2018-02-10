Payitaht Abdülhamid 38. bölüm fragmanı son bölümde neler oldu?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid, yayınlanan son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes 38. yeni bölümde neler olacağını merak etmeye de başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Parvus ve Wilhelm’in iki ayrı koldan gerçekleştirdiği suikastın ardından ortalık karışır.

Parvus, Abdülhamid’in kurduğu Ertuğrul Alayı’na karşı, Hüseyin’le birlikte bir hainler ordusu kurar. Abdülhamid’i ordusuyla, kendi askeriyle vuracaktır! Bununla da yetinmez, Abdülhamid’e bizzat kendi halkını düşman edecek, onları Hünkâra karşı ayaklandıracak büyük bir plan yapar. Hatice Sultan, kocası ile yeni taşındığı kasabada zorluklarla mücadele ederken, Kemalettin, Paşalıktan kovulur.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 38. BÖLÜM FRAGMANI